رقم جديد لالونسو مع باير

2024-04-28 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتمكن المدير الفني الاسباني لنادي باير ليفركوزن تشابي الونسو من احراز لقب الدوري الالماني لكرة القدم، كما تمكن من تجنب الخسارة في الجولة ال 31 من عمر الدوري الالماني امام شتوتغارت ليحافظ على سجله بدون اي هزيمة خلال الموسم الحالي، ويسجل بذلك رقماً قياسياً جديداً.ووصل الونسو مع فريقه الى المباراة ال 46 بدون اي هزيمة، منها 38 انتصاراً وثماني تعادلات ليبقى في صدارة ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم 81 نقطة بعد نهاية الجولة ال 31 وبفارق 12 نقطة عن اقرب منافسيه حامل اللقب نادي بايرن ميونيخ.وكان ليفركوزن قد سجل تحت قيادة الونسو 127 هدفاً بينما تلقت شباكه 36 هدفاً.