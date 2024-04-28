نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الحكيم في بغداد

2024-04-28 09:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت رئاسة اقليم كوردستان، في بيان مقتضب، أن الرئيس نيجيرفان بارزاني اجتمع صباح اليوم الأحد في بغداد مع رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحكيم، أن الأخير استقبل صباح اليوم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وجرى بحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة.

ووفقا للبيان، فإن الحكيم جدد الدعوة إلى إدامة الدعم والزخم لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ولاسيما في ملفات تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع وتوسيع مساحة ثقة المواطن بنظامه السياسي والقوى السياسية فيه.

ونقل البيان عن الحكيم قوله، إن الاستقرار الحالي إنما تحقق بجهود وتضحيات الشعب العراقي الكريم بكل مكوناته، ودعونا إلى التمسك بهذا المنجز الكبير سياسيا وأمنيا واجتماعيا، داعيا لاعتماد الدستور والقوانين في حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.

في تطورات أحداث غزة جدد الحكيم الدعوة المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإيقاف الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني في غزة والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع.

ووصل رئيس اقليم كوردستان مساء أمس السبت، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وشارك نيجيرفان بارزاني في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب قد صرّح، يوم الأربعاء الماضي، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لحضور اجتماع دوري لائتلاف ادارة الدولة.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق قد اجرى في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري زيارة الى العاصمة بغداد، واجتمع خلالها مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الماضية، في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل أخرى.