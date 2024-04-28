الاقتصاد النيابية: البرلمان سيمدد الفصل التشريعي لإقرار الموازنة

2024-04-28 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة عن أنَّ تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقديَّة أسباب أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إنَّ الموازنة في أروقة الحكومة ولا تزال جداولها تعدّ في وزارة المالية ولم يتم حتى الآن التصويت عليها في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها والمصادقة عليها، معبراً عن أمله ألّا يطول تأخرها لأنَّ الواقع الخدمي يتطلب السرعة. وأضاف الحسيني أنَّ مجلس النواب أقرَّ موازنة ثلاثية حتى تكون في بداية كل سنة موازنة جاهزة ومهيأة للتنفيذ ونختصر الوقت وقد شارفنا على الدخول في الشهر الخامس من العام الحالي، مبيناً أنه إذا مضى البرلمان إلى العطلة التشريعية فإنَّ هناك مشكلة ونطالب الحكومة بسرعة إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب. ولفت الحسيني إلى انَّ البرلمان سيمدِّد فصله التشريعي لحين إكمال التصويت عليها في حال إرسال جداولها.