تحرك حكومي لتخفيف القيود الأمنية في مطاري بغداد والبصرة

2024-04-28 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل ميثم الصافي، اليوم الأحد، عن تحرك رسمي لتخفيف الإجراءات والقيود الأمنية في مطاري بغداد والبصرة. وقال الصافي في تصريح تابعته وكالة الاقتصاد نيوز، إن الوزارة شكلت لجنة بالتنسيق مع إدارة مطاري بغداد والبصرة الدوليين لغرض تخفيف بعض الإجراءات الأمنية أو الاستغناء عنها بشكل تدريجي. وأضاف، أن هذه الخطوات تتمثل بتخفيف إجراءات التفتيش واعتماد خطوات أقل تعقيداً وتأخيراً للمسافرين، فضلاً عن رفع بعض القيود لضمان انسيابية حركة السفر. وأوضح الصافي، أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع مع الجهات الأمنية المختصة والشركات الأمنية في المطارين للوقوف على أبرز الخطوات التي سيتم اتخاذها وتحديد الإجراءات الأمنية التي سيتم الاستغناء عنها والتي تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين.