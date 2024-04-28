2024-04-28 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

إلتقى رئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، برئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني الذي يزور بغداد، وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة

وبحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، فقد اكد الحكيم ضرورة إدامة الدعم والزخم لحكومة السوداني لاسيما في ملفات تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع وتوسيع مساحة ثقة المواطن بنظامه السياسي والقوى السياسية فيه، وإتفق الطرفان على ان الاستقرار الحالي تحقق بجهود وتضحيات الشعب العراقي الكريم بكل مكوناته، والتمسك بهذا المنجز الكبير سياسيا وأمنيا واجتماعيا، واعتماد الدستور والقوانين في حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وبحث الطرفان أيضا تطورات أحداث غزة، وجدد الحكيم وبارزاني الدعوة للمجتمع الدولي من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإيقاف الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني في غزة والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع.