بعملية نوعية.. الاستخبارات تطيح بـ 18 تاجر مخدرات في اربع محافظات

2024-04-28 09:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، الإطاحة بـ (18) تاجر مخدرات في اربع محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعمليات نوعية منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من خلالها مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن الميدانية بوزارة الدفاع، من إلقاء القبض على (18) مطلوباً للقضاء بتهم تجارة وترويج المواد المخدرة في محافظات (بغداد والمثنى والديوانية وكربلاء المقدسة)".

وأوضح البيان، ان "المطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (٢٨/مخدرات)"، مشيرة الى انه "ضبط بحوزتهم أسلحة خفيفة وكميات من المواد المخدرة المختلفة، وأدوات تعاطي تم مصادرتها وأحالة المتهمين إلى الجهات المعنية اصولياً".



