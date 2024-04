2024-04-28 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حطم الشاب ابراهيم صادق، رقما قياسيا جديدا في لعبة توازن الاشياء من خلال موازنة اسطوانات غاز الطبخ على قنينة من المشروبات غازية زجاجية. وتمكن صادق، الذي يسكن مدينة الناصرية، من موزانة أسطوانتي غاز على قنينة للمشروبات الغازية بواسطة أداة “السبانة”. يذكر أن إبراهيم قد حطم سابقا 3...

