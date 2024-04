انصافنا ضرورة.. ذي قار تدعو إلى الاستقلال عن البصرة بملف الطاقة وتؤكد قدرتها على إدارته

2024-04-28 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية. دعت لجنة الطاقة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، إلى الاستقلال عن البصرة في ملف الطاقة، فيما أكدت قدرتها على إدارته. وقال رئيس اللجنة رزاق كشيش، في بيان ورد لـ “شبكة أخبار الناصرية”، إن “المحافظة قادرة على إدارة ملف الكهرباء دون الرجوع الى البصرة”. وأضاف، أنه...

