2024-04-28 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مولود اليوم الأحد 28 نيسان من برج الثور طيب القلب وكريم الخلق وخيّر الى أبعد الحدود هو فرح وسعيد دائم والابستامة لا تفارق وجهه هو يحب عالم الخيال ويعشق الأساطير ويحلم العيش فيها كما أنه كائن صريح لا يخفي سرّاً ولكنه بالمقابل سريع الغضب والعنف كحركات طفل...

