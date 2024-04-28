أبو الغيط يدعو الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية

2024-04-28 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاحد، الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية.

واعرب أبو الغيط، خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن "شكره للحكومة العراقية وحصرها على إقامة مؤتمر بغداد الرابع للمياه"، مؤكدا "دعم جامعة الدول العربية لمؤتمر بغداد للمياه".

واستطرد، "واثقون من نجاح مؤتمر بغداد في التوصل لحلول لمعالجة ملف المياه"، مبينا ان "الوضع المائي في العراق ما يزال يشكل ضغطا رغم جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع".

واشار، الى ان "نحو 80 بالمئة من المياه في الوطن العربي تأتي من خارج الدول العربية"، منوها ان "قضية المياه مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي".

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، "الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية".