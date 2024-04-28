أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء

2024-04-28 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، في الوزارات والمؤسسات كافة".وأضافت أن "ذلك جاء تزامناً مع عيد العمال العالمي".