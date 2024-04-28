أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء
2024-04-28 10:18:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.
وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، في الوزارات والمؤسسات كافة".
وأضافت أن "ذلك جاء تزامناً مع عيد العمال العالمي".
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء.
وقالت الأمانة العامة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأربعاء، في الوزارات والمؤسسات كافة".
وأضافت أن "ذلك جاء تزامناً مع عيد العمال العالمي".