نائب رئيس الوزراء: يجب الاتفاق على وضع سياسات مائية مشتركة

2024-04-28 10:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد النائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الاحد، ضرورة الاتفاق على وضع سياسات مائية مشتركة.

وقال وزير التخطيط خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "انعقاد المؤتمر الرابع في بغداد يمثل فرصة كبيرة لمعالجة التحديات"، مبينا ان "العراق بحاجة إلى إدارة رشيدة للمياه وفق القانون الدولي".

واضاف "نبذل جهودا استثنائية لمعالجة ملف المياه بالتنسيق المشترك مع دول المنبع"، مشيرا الى ان "الموقف المائي يعاني من تراجع واضح حيث تسبب باتساع التصحر في البلاد".

واوضح وزير التخطيط ان "هناك هدر كبير في استخدام المياه من قبل المواطنين"، لافتا الى ان "على بلدان المنبع أن تاخذ بالحسبان الحاجة الفعلية للمياه لدول المصب وفق القانون الدولي".