السوداني يصل الى الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

2024-04-28 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (28 نيسان 2024) ، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصل ، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

واضاف البيان، ان "السوداني سيجري على هامش المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية)، سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء الدول، ومع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية".

ويهدف المنتدى إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة، وسيشهد حضور عدد من رؤساء الدول، ومشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة.