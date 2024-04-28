تأكيدا لخبر شفق نيوز .. السوداني يصل السعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

2024-04-28 10:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير سيجري على هامش المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، سلسلة من اللقاءات مع عدد من زعماء الدول، ومع رؤساء وممثلي شركات عالمية كبرى متخصصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا الرقمية.

ويهدف المنتدى إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية المشتركة، وسيشهد حضور عدد من رؤساء الدول، ومشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة.

وأفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الخميس 25 من شهر نيسان/أبريل الجاري، بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي سيجري زيارة للسعودية نهاية الشهر الجاري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الزيارة تأتي من أجل المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي ستستضيفه الرياض يومي 28 و29 نيسان الجاري".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي مؤخرا زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت لعدة أيام.