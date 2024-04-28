2024-04-28 10:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة بغداد، يوم الأحد، أعمال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، وسط سعي من الحكومة العراقية لحشّد الدعم الدولي في مواجهة التحديات المائية.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب خلال كلمة له بافتتاح مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد تعقد هذا المؤتمر آملة أن يكون بوابة التواصل مع المحيط الإقليمي والدولي بمشاركة إدارة المواد المائية والتنمية المستدامة، ووضع حلول مع تغيرات المناخ يؤدي إلى مستقبل آمن".

وأضاف أن "برنامج الوزارة ينسجم مع البرنامج الحكومي وركز على تطوير المياه وتوزيعها بشكل عادل على المستفيدين على نهري دجلة والفرات".

ولفت ذياب الى ان "اغلب مصادر العراق المائية تأتي من خارج الحدود، ولذلك قررت الوزارة التواصل مع الدول كافة".

وشدد وزير الموارد المائية على ان "العراق يحتاج إلى الدعم الدولي لدعم موقفه بمواجهة التحديات المائية ومساعدته وهذا سبب رئيسي لعقد هكذا مؤتمرات".

ودعا الوزير المنظمات العربية والدولية الى "التعاون المثمر والبنّاء للحفاظ على البيئة المائية العادلة".

ولفت إلى أن "الحفاظ على المياه مسؤولية مشتركة تخص الجميع في القطاعات كافة، ويجب الحفاظ عليها واستخدامها بشكل عقلاني في الاستخدامات كافة ومنع هدر المياه".