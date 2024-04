2024-04-28 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت بورصة مدينة الناصرية المحلية اليوم الأحد المصادف 28 نيسان للعام 2024 تراجعا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي، اليكم اسعار صرف العملات اليوم. سعر الشراء 146750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 147250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي...

The post تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم الأحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.