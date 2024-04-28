2024-04-28 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “رئيس الوزراء سيجري على هامش المنتدى، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية تحت شعار (التعاون الدولي والنمو […]

ظهرت المقالة سيلتقي رؤساء وممثلي شركات عالمية.. السوداني يصل إلى السعودية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي أولاً على Eishan.