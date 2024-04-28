2024-04-28 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الدولة ليوم الأربعاء المقبل المصادف الأول من شهر أيار. وقالت الأمانة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق الأول من أيار سنة 2024 في الوزارات والمؤسسات كافة تزامنًا مع عيد العمال العالمي”. وأطلق المؤتمر الاشتراكي […]

ظهرت المقالة أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل أولاً على Eishan.