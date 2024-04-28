2024-04-28 11:00:08 - المصدر: منصة إيشان

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. وأفادت صحيفة “معاريف” العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع […]

ظهرت المقالة نتنياهو يخشى احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده أولاً على Eishan.