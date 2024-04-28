دعوة عربية للدول المجاورة للعراق بشأن حصة المياه

2024-04-28 11:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الاحد، الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية. واعرب أبو الغيط، خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، عن شكره للحكومة العراقية وحصرها على إقامة مؤتمر بغداد الرابع للمياه، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية لمؤتمر بغداد للمياه. واستطرد، ان هذا المؤتمر سيحقق اهدافه في رسم تصور شامل للوضع المائي في العراق بكل تحدياته وتعقيداته وتعميق فهم تلك التحديات بحضور القطاعات الوطنية ودول الجوار، مبينا ان الوضع المائي في العراق ما يزال يشكل ضغطا رغم جهود الحكومة في تنفيذ المشاريع. واشار، الى التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية في مجال المياه فضلا عن التحديات الخاصة التي تواجه بعض الدول بسبب جغرافيتها اذ ان 80 بالمئة من المياه في الوطن العربي تأتي من خارج الدول العربية، منوها ان قضية المياه مسألة وجودية ترتبط بالأمن القومي العربي. ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول المجاورة للعراق إلى زيادة الحصة المائية.