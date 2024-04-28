نيجيرفان بارزاني لرشيد: حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل مع بغداد

2024-04-28 11:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، رغبة حكومة الإقليم في حل جميع الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر السلام ببغداد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أنه تم، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها والمستجدات في المنطقة، إذ أكد الرئيس ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلد على مختلف الصعد خصوصا في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري في تحقيق تطلعات المواطنين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وضمان مصالح جميع المواطنين، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد.

وأعرب الرئيس عن دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، مشيدا بالتعاون والتنسيق الجاري على مختلف المستويات من أجل تذليل العقبات.

وعبّر رئيس الجمهورية ورئيس إقليم كوردستان عن إدانتهما لاستهدف حقل كورمور للغاز في مدينة السليمانية، مؤكدين أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعدياً على السيادة الوطنية وتهديدا لأمن البلد واستقراره.

وأكدرئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أهمية الحوار لحسم المسائل العالقة، والتنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الأولوية ولا سيما المتعلقة بمتطلبات المواطنين المعيشية والخدمية.

وأضاف الرئيس نيجيرفان بارزاني أن حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل وبما يضمن العدالة والشفافية ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد.

ووصل رئيس اقليم كوردستان مساء أمس السبت، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وشارك نيجيرفان بارزاني في اجتماع ائتلاف ادارة الدولة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب قد صرّح، يوم الأربعاء الماضي، بأن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيزور بغداد قريبا لحضور اجتماع دوري لائتلاف ادارة الدولة.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق قد اجرى في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري زيارة الى العاصمة بغداد، واجتمع خلالها مع رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد، و رئيس مجلس الوزراء العراقي الاتحادي محمد شياع السوداني، وشارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي.

وبحث الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال زيارته الماضية، في سبل حل مشاكل أربيل وبغداد، والأوضاع السياسية للعراق وإقليم كوردستان، ومجموعة مسائل أخرى.