انطلاق جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

2024-04-28 11:24:02 - المصدر: واع

الرياض – واع

انطلقت جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، اليوم الأحد، والذي سيستمر ليومين.

ويهدف المنتدى المفتوح الذي تستضيفه الرياض في فندق الريتز كارلتون إلى تعزيز الحوار بين قادة الفكر حول عدة موضوعات، من بينها التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمدن الرقمية، والصحة العقلية وكما سيوفر المنتدى فرصة ملائمة للطلاب ورواد الأعمال والمهنيين الشباب لمناقشة واستكشاف هذه القضايا المهمة.

ويشارك في الاجتماع الخاص أكثر من 1000 مشارك بينهم أكثر من 20 وزير خارجية من حول العالم، وأصحاب المصلحة العالميين الرئيسيين لتعزيز التعاون في المجالات الحاسمة للتنمية والمساعدة في سد الفجوة المتزايدة بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

ويسلط الاجتماع الضوء على التهديدات التي يمكن أن تفرضها الاتجاهات الأخيرة في مجال الابتكار والسياسة الاقتصادية المقترنة بنقص الاستثمار في التنمية البشرية على المساواة العالمية وتعيق بذلك الجهود العاملة على الحد من الفقر إضافة إلى الفرص التي يمكن أن تساعد في مواجهة هذه المخاطر في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

ويسعى إلى إيجاد حلول لزيادة الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل في وقت يواجه العالم ارتفاعاً محتملاً في درجات الحرارة بمقدار 9ر2 درجة مئوية وفوارق كبيرة في إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة.



