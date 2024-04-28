دوري نجوم العراق.. القيثارة يتمسك بالصدارة والصقور تنتظر المواجهة المباشرة

2024-04-28 11:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تصدر فريق الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 55 نقطة رغم تعثره أمام النفط في الجولة الـ 24 بتعادله 1-1.

واستغل الوصيف فريق القوة الجوية برصيد 52 نقطة تعثر المتصدر وقلل الفارق بانتظار مواجهة مباشرة يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 25. وعاد الزوراء للمركز الثالث برصيد 43 نقطة يليه بالمركز الرابع فريق زاخو برصيد 40 نقطة، وجاء دهوك خامسا برصيد 38 نقطة، والنجف سادساً بـ37 نقطة.

واحتل النفط المركز السابع بـ37 نقطة ايضا، بفارق الأهداف عن النجف، ونوروز ثامناً برصيد 36 نقطة، والحدود تاسعاً برصيد 33 نقطة، وبالمركز العاشر جاء نفط ميسان بـ32 نقطة، والطلبة بالمركز الـ 11 برصيد 31 نقطة.

وجاء الكهرباء بالمركز الـ 12 برصيد 27 نقطة، والميناء بالمركز الـ 13 بنفس رصيد الكهرباء لكن بفارق الاهداف، يليه الكرخ بالمركز الـ 14 برصيد 24 نقطة، فأربيل بالمركز الـ 15 برصيد 23 نقطة ، وجاء كربلاء بالمركز الـ 16 بنفس رصيد اربيل لكن بفارق الاهداف، ثم نفط البصرة بالمركز الـ 17 برصيد 21 نقطة ، والقاسم بالمركز الـ 18 برصيد 17 نقطة ، وامانة بغداد بالمركز الـ 19 برصيد 16 نقطة ، واخيرا نفط الوسط بالمركز الـ 20 برصيد 11 نقطة .