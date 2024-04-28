السيد الحكيم يدعو خلال لقائه بارزاني لاعتماد الدستور والقوانين في حل الإشكالات العالقة

2024-04-28 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ، اليوم الأحد، إلى اعتماد الدستور والقوانين في حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وذكر السيد الحكيم في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل صباح اليوم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وبحثنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة"، داعياًً إلى "إدامة الدعم والزخم لحكومة السوداني لاسيما في ملفات تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع وتوسيع مساحة ثقة المواطن بنظامه السياسي والقوى السياسية فيه".

وأوضح أن "الاستقرار الحالي إنما تحقق بجهود وتضحيات الشعب العراقي الكريم بكل مكوناته"، داعياً إلى "التمسك بهذا المنجز الكبير سياسياً وأمنياً واجتماعياً".

وطالب بـ "اعتماد الدستور والقوانين في حل الإشكالات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".

وفي تطورات أحداث غزة، دعا السيد الحكيم "المجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجباره على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإيقاف الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني في غزة والشروع بإدخال المساعدات وإعمار القطاع".