رئيس الاتحاد الدولي للبليارد يعلن دعمه للعراق في استضافة البطولات الدولية

2024-04-28 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن رئيس الاتحاد الدولي للبليارد الشيخ مبارك حمد الخيارين عن دعمه للاتحاد العراقي في استضافة البطولات الدولية التي تخص اللعبة، جاء ذلك خلال استقباله في مطار بغداد .وذكر بيان للجنة الأولمبية الوطنية العراقية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن" الخيارين أعرب عن سعادته البالغة لتواجده في بغداد لأول مرة ، حيث أكد دعم الاتحاد الدولي للبليارد والسنوكر للعراق في استضافة البطولات الدولية التي تخص اللعبة، مثمناً حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ".يذكر أن الخيارين وصل الى بغداد على رأس وفد ضم رئيس الاتحاد السعودي للبليارد ناصر بن مصعب، وعضو الاتحاد السعودي للعبة محمد عبد الله، ومدير العلاقات في الاتحاد الدولي إيهاب أنور، وبطل العالم بالبليارد البحريني حبيب صباح.