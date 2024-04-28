رئيس الجمهورية وبارزاني يبحثان نتائج زيارة السوداني الى الولايات المتحدة

2024-04-28 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له"، مبينة انه "تم، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد وتطوراتها والمستجدات في المنطقة".

وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، بحسب البيان، على "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالبلد على مختلف الصعد خصوصا في المجالات الاقتصادية والخدمية والمعيشية للمواطنين"، مشيرا إلى "أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري في تحقيق تطلعات المواطنين".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "أهمية الزيارات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان للوصول إلى تفاهمات مشتركة، وتعزيز أسس الحوار البنّاء والفاعل بين الجانبين لحسم المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون وضمان مصالح جميع المواطنين"، لافتا إلى "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لما له من أثر مباشر على حل القضايا المشتركة والتركيز على مشاريع البناء والإعمار والتنمية في البلد".

وأعرب رشيد، عن "دعمه لإرساء علاقات متينة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مشيدا "بالتعاون والتنسيق الجاري على مختلف المستويات من أجل تذليل العقبات".

وأضاف البيان، "كما جرى، خلال اللقاء، بحث زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى الولايات المتحدة وما تمخضت عنه من نتائج تصب في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون خاصة في مجال محاربة الإرهاب ودعم العراق في المجالات الاقتصادية التجارية".

وتابع "كما تطرق اللقاء أيضا إلى زيارة الرئيس التركي للعراق ولقائه مع الرئيس وكبار المسؤولين في البلد وما نتج عنها من توقيع مذكرات تفاهم تسهم في حسم الملفات العالقة بين البلدين، وتنشيط التبادل التجاري ووضع الأطر اللازمة لتنفيذ مشروع طريق التنمية".

وعبّر رئيسا الجمهورية وإقليم كردستان عن "إدانتهما لاستهدف حقل كورمور للغاز في مدينة السليمانية"، مؤكدين أن "مثل هذه الأعمال الإجرامية تُمثل تعدياً على السيادة الوطنية وتهديدا لأمن البلد واستقراره".

من جانبه، أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على "أهمية الحوار لحسم المسائل العالقة، والتنسيق المشترك في مختلف القضايا ذات الأولوية سيما المتعلقة بمتطلبات المواطنين المعيشية والخدمية".

وأضاف بارزاني أن "حكومة الإقليم لديها الرغبة والإرادة لحل جميع المسائل وبما يضمن العدالة والشفافية ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد".