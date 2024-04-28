2024-04-28 12:42:23 - المصدر: منصة إيشان

أصـدرت محكمـة جنايـات ذي قار، الأحد، حكمـا بالإعدام شنقا على مجرم إرهابي ينتمي للعصابات الإرهابية نفذ عمليات إرهابية ضد الجيش العراقي. وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، أن “المجرم قتل منتسبين اثنين في الجيش العراقي وأصاب آخر في محافظة بابل منطقة جرف الصخر وقام أيضا بالاعتداء بالأسلحة النارية على مراكز الجيش والشرطة”. وأضاف […]

ظهرت المقالة صدور حكم بإعدام إرهابي قتل جنديين في جرف الصخر أولاً على Eishan.