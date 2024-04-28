2024-04-28 12:42:23 - المصدر: منصة إيشان

تجتمع وزارة النقل خلال الأسبوع المقبل مع الجهات الأمنيَّة في مطاري بغداد والبصرة الدوليين، بغية تخفيف الإجراءات والقيود الأمنيَّة في المطارين، لضمان انسيابيَّة حركة السفر بعد ورود شكوى من المواطنين تتعلق بتلك الإجراءات. وقال مدير المكتب الإعلامي في الوزارة ميثم الصافي في تصريح لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان” إنَّ “الوزارة شكلت لجنة بالتنسيق مع إدارة […]

ظهرت المقالة اجتماع مرتقب لتخفيف الإجراءات الأمنيَّة في مطاري بغداد والبصرة أولاً على Eishan.