بالصور: أكبر مهرجانات الحج الهندوسية في باكستان

2024-04-28 12:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

تشهد باكستان اكبر طقوس هندوسي ديني ويسمى بمهرجان الحج الهندوسي، وشارك فيه نحو مئة الف هندوسي، بدأ من يوم الجمعة ويستمر ثلاثة ايام. يمثل الصعود على الجبال الطينية شديدة الانحدار للوصول الى البركان الطيني بداية أكبر مهرجانات الحج الهندوسية في جنوب غرب باكستان. يتسلق الناس مئات السلالم للوصول إلى قمة البركان الطيني حيث يلقون جوز الهند وبتلات الورد في الحفرة الضحلة. تشير هذه الطقوس إلى الرغبة في الحصول على إذن إلهي لزيارة هينجلاج ماتا، وهو معبد كهفي قديم ومحور عبادتهم التي تستمر ثلاثة أيام، فيما قال المنظمون إنه من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 100 ألف هندوسي. هينغلاج ياترا