2024-04-28 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الإقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد (28 نيسان)، عن "هفوة" كارثية بإحدى الجداول الخاصة بالموازنة المالية لعام 2024.

وبحسب منشور للمرسومي، تابعته "بغداد اليوم" فأن أحد الجداول الخاصة بالموازنة، احتسبت شهر شباط 31 يوما، بدلا من 28، أو 29 يوماً في حال كانت السنة كبيسة، وطرح تساؤلا مفاده "ما اعرف وزارة المالية دايخة لو صدك صار شهر شباط 31 يوم في العراق !!!"، مختتما منشوره بالتهكم "شباط اليوم مو مثل شباط ايام زمان"