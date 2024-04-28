وفد كردستان يجتمع مع وزارة المالية في بغداد لبحث "الايرادات وتنفيذ قرار الاتحادية"

2024-04-28 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد وفد من حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (28 نيسان 2024) اجتماعه الأول مع وزارة المالية الإتحادية في بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم" فأن وفد حكومة الإقليم ترأسه مدير المحاسبة في وزارة المالية محمد عبد القادر، بدأ اجتماعات مع المسؤولين في وزارة المالية الإتحادية، لمناقشة موضوع الإيرادات غير النفطية وكيفية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تحويل الإيرادات وآليات التنفيذ.