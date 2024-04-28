جنايات ذي قار: الإعدام شنقا لإرهابي قتل منتسبين في الجيش العراقي

2024-04-28 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أصـدرت محكمـة جنايـات ذي قار، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، حكمـًا بالإعدام شنقا على مجرم إرهابي ينتمي لتنظيم "داعش" نفذ عمليات ضد الجيش العراقي.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المجرم قتل منتسبين اثنين في الجيش العراقي وأصاب آخر في محافظة بابل منطقة جرف الصخر وقام أيضا بالاعتداء بالأسلحة النارية على مراكز الجيش والشرطة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية /1 /3 /5 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".