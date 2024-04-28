بسبب "أصوات قرد".. "لا ليجا" تقدم بلاغا بشأن واقعة عنصرية جديدة

2024-04-28 13:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعتزم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، تقديم بلاغًا، يوم غٍد الإثنين، إلى المدعي العام المختص بجرائم الكراهية في مدريد، بشأن الهتافات العنصرية التي وجهت إلى نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد مساء أمس السبت.

وقال نيكو ويليامز بعد المباراة، بحسب وسائل اعلام اسبانية، اليوم الاحد (28 نيسان 2024) إنه "سمع تقليد أصوات قرد قادمة من المدرجات عندما ذهب لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة 40 من المباراة"، مؤكدا أنه "ليس من الطبيعي أن يستمروا في إهانتك بسبب لون بشرتك".

وصرح اللاعب البالغ من العمر 21 عاما لـ (دازون): "ذهبت لتنفيذ ركنية وسمعت أصوات القرود، في الحقيقة كانت (الأصوات) قليلة. هناك أناس أغبياء في كل مكان، لم يحدث شيئا، علينا أن نواصل العمل, نأمل أن يتغير هذا شيئا فشيئا, نحن نكافح هذا الأمر داخليا وخارجيا".

وأوضح اللاعب أنه احتفل بقليل من الغضب بالهدف الذي أحرزه لاحقا بعد سماعه لهذه الأصوات.

وقد حددت الشرطة بالفعل هوية الشخص المسؤول عن هذه الواقعة في سيفيتاس متروبوليتانو.

واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات في الليجا بفوزه على أثلتيك بلباو (3-1) الليلة الماضية ضمن الجولة ال33 من الدوري الإسباني.

المصدر: وكالات



