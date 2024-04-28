العطلة التشريعية على الأبواب.. البرلمان يتحدث عن موعد وصول جداول الموازنة

2024-04-28 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رجح النائب محمد البياتي، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، وصول جداول موازنة 2024 قبل موعد بدء العطلة التشريعية في العاشر من ايار المقبل.

وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة 2024 تعد من قبل لجان الحكومة ويتم الموافقة عليها قبل ارسالها الى مجلس النواب من اجل اجراء السياقات المعتمدة في التدقيق واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة قبل رفعها للتصويت".

وأضاف البياتي، ان "الحكومة ابلغتنا بانه سترسل جداول موازنة 2024 قبل العاشر من أيار المقبل وهو موعد بدء العطلة التشريعية لمجلس النواب والتي تستمر الى ما بعد عيد الأضحى المبارك"، مؤكدا "أهمية وصولها مبكرا من اجل اكمال الإجراءات من قبل اللجنة المالية".

وأشار الى ان "هناك جهود من اجل ضمان حقوق العديد من الشرائح في بنود وجداول موازنة 2024"،مستدركا بالقول "ولكن لا يمكن الحكم عليها دون انتظار ما تضمنته من ارقام".

وكان رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اكد امس السبت، انه من المؤمل وصول جداول موازنة 2024 الأسبوع المقبل، بحسب بيان على منصته في "فيس بوك".

وأول امس الجمعة، قال عضو اللجنة جمال كوجر لـ "بغداد اليوم " اننا "نقترب جدا من دخول نصف السنة المالية ولغاية الان لم ترسل الحكومة لنا جداول صرف موازنة سنة 2024"، مبينا ان "ان التصويت عليها يحتاج الى وقت من قبل البرلمان لغرض دارستها او التعديل عليها".

وبين كوجر، اننا "لا نعرف ما هي الأسباب التي دفعت الحكومة لكل هذا التأخير في ارسال جداول الموازنة، رغم انها لا تستطيع صرف اي من المبالغ وخاصة للمشاريع وغيرها الا بعد تصويت البرلمان على تلك الجداول ".



