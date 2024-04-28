المالكي يتحدث عن تأجيل انتخابات برلمان كردستان ويقول إن تحويل الرواتب سيستمر

2024-04-28 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، إن تحويل الرواتب من بغداد الى إقليم كردستان سيستمر ، مشيرا الى انه تم حل الموضوع.

وقال المالكي، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، عقب اجتماع عقده مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إن "مسألة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان تم حلها حيث أرسلت في الشهرين الماضيين".

وأضاف انه "لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية"، مبينا أنه "سمع أن رئاسة إقليم كردستان قد تؤجل الانتخابات حتى تشرين الأول/أكتوبر".

وكان وفد من حكومة إقليم كردستان عقد، اليوم الأحد (28 نيسان 2024) اجتماعه الأول مع وزارة المالية الاتحادية في بغداد.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم" أن "وفدا من حكومة الإقليم يترأسه مدير المحاسبة في وزارة المالية محمد عبد القادر، بدأ اجتماعات مع المسؤولين في وزارة المالية الاتحادية، لمناقشة موضوع الإيرادات غير النفطية وكيفية تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن تحويل الإيرادات وآليات التنفيذ".