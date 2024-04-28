2024-04-28 13:42:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابيَّة، اليوم الأحد، عن أنَّ تراكمات نسبة العجز والمشاريع والسيولة النقديَّة أسباب أدت إلى تأخير إرسال الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب. وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني، لجريدة “الصباح”، إنَّ الموازنة في أروقة الحكومة ولا تزال جداولها تعدّ في وزارة المالية ولم يتم حتى الآن التصويت عليها في […]

ظهرت المقالة تأخرت بسبب العجز والسيولة النقدية.. البرلمان يتجه لتمديد فصله التشريعي بانتظار جداول الموازنة أولاً على Eishan.