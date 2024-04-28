موارد كردستان تؤكد ضرورة بناء القدرات الوطنية والبنى التحتية المائية في العراق

2024-04-28 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق بيكرد الطالباني ، اليوم الأحد، على ضرورة بناء القدرات الوطنية والبني التحتية المائية في العراق ، فيما أشارت إلى أهمية دعم المنظمات الدولية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وذكرت الطالباني، خلال مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "التوجه نحو تقوية البنى التحتية المائية يتم عن طريق انشاء سدود حصاد المياه والسدود الخزينة والمشاريع الاروائية الموسمية ونهر الزاب الكبير والأنهر الاخرى في اقليم الكردستان"، مبينة ان "ذلك يضمن امنا مائيا وغذائيا لكل العراق".

وأكدت على "ضرورة بناء القدرات الوطنية والبنى التحتية للمياه وأنظمة الري الحديثة ومحطات المعالجة والتدوير وتحقيق الكفاءات لاستخدام المياه في شتى المجالات"، لافتة إلى "أهمية دعم المنظمات الدولية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتقليل آثار الجفاف والشحة المائية بشكل يغطي مناطق العراق بشكل متوازي وتشمل مناطق إقليم كردستان أيضا".

وأعربت عن أملها بـ"تحقيق مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه أهدافه في بلورة أفكار عملية وتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول المشاركة والعراق والتكاتف والتعاون الداخلي لمواجهة التحديات وسبل توحيد الرؤى والوصول الى مخرجات علمية وعملية لمصلحة الأمن والاستقرار والحياة السليمة المستدامة والأدارة المتكاملة للمياه".