المركزي العراقي يعلن تعزيز الحسابات الخارجية للمصارف بـ 260 مليون دولار

2024-04-28 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95، اليوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 261 مليون دولار. وباع البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 275 مليونا و227 الفا و267 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي. وذهبت معظم المبيعات البنك من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، اعتمادات التي بلغت 261 مليوناً و37 الفاً و267 دولارا، مرتفعة بنسبة 95 عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و190 ألف دولار.