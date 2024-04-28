توزيع 235 قطعة أرض سكنية بين 4 شرائح في محافظة عراقية

2024-04-28 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الأحد، عن توزيع 235 قطعة أرض بين 4 شرائح. وقال الزاملي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن الشرائح التي شملت بتوزيع الأراضي، هي، منتسبو مديرية الأمن الوطني وخلية الصقور الاستخباراتية وموظفو مديرية زراعة الديوانية ومؤسسة الشهداء. وأضاف، أن إدارة المحافظة مستمرة ومتواصلة في إجراءات توزيع قطع الأراضي السكنية بين جميع الشرائح تباعاً خلال الفترة المقبلة وفق آلية معدة وحسب ضوابط التخصيص.