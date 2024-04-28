الأمن الوطني يفكك عصابة لتزييف الأموال ببابل ويقبض على 3 آخرين في محافظتين

2024-04-28 14:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد (28 نيسان 20249، تفكيك عصابة لتزييف الأموال في محافظة بابل والقاء القبض على ثلاثة آخرين في محافظتي البصرة والانبار.

وذكر بيان للجهاز تلقته "بغداد اليوم"، إن "جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل تمكن بعد جهود ميدانية واستحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بعصابة تزييف أموال من فئة الدولار الأمريكي مكونة من شخصين وترويجها على عدد من المحال التجارية".

وأضاف "حيث جمعت مفارزنا المعلومات الكاملة عن هذين الشخصين للاشتباه بهما وتعقبهما حتى أطاحت بهما بالجرم المشهود، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ (20700) دولار مزيف كانا يرومان توزيعها في أعمال تجارية".

وتابع "وفي محافظتي الأنبار والبصرة تمكنت مفارزنا من القبض على ثلاثة أشخاص لتجارتهم بالعملة المزيفة بعد استدراجهم إلى كمين، حيث ضبط نحو (8000) دولار مزيف بحوزتهم".

وأشار الى انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون".