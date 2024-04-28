تفكيك عصابة لتزييف الأموال وتجار عملة مزيفة في 3 محافظات

2024-04-28 14:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

الأمن الوطني يفكك عصابة لتزييف الأموال في بابل.. ويقبض على ثلاثة آخرين في محافظتين

تمكن جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد جهود ميدانية واستحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بعصابة تزييف أموال من فئة الدولار الأمريكي مكونة من شخصين وترويجها على عدد من المحال التجارية، حيث جمعت مفارزنا المعلومات الكاملة عن هذين الشخصين للإشتباه بهما وتعقبهما حتى أطاحت بهما بالجرم المشهود، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ (٢٠٧٠٠) دولار مزيف كانا يرومان توزيعها في أعمال تجارية.

وفي محافظتي الأنبار والبصرة تمكنت مفارزنا من القبض على ثلاثة أشخاص لتجارتهم بالعملة المزيفة بعد استدراجهم إلى كمين، حيث ضبط نحو (٨٠٠٠) دولار مزيف بحوزتهم.

هذا وتم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.

جهاز الأمن الوطني العراقي

مديرية العلاقات والإعلام

٢٨ - نيسان - ٢٠٢٤

#الأمن_الوطني_131