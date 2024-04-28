اتحاد الكيوكوشنكاي يستعد لمنافسات العرب ببطولة محلية

2024-04-28 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يقيم الاتحاد العراقي للكيوكو شنكاي وفنون الدفاع عن النفس، منافسات بطولة العراق ولجميع الفئات العمرية وتحتضنها قاعة الشعب للألعاب الرياضية وذلك يوم العاشر من شهر أيار المقبل وعلى مدى يومين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي والآسيوي للعبة عمار عدنان وهيب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" البطولة تأتي لاختيار المنتخب الوطني لليافعين للأعمار من (18-21) عاماً والمتقدمين من(22-35) عاماً وفئة الأساتذة من (35) عاماً فما فوق".

وأضاف وهيب، أن" البطولة ستكون بمثابة بطولة تجريبية من ناحية التنظيم وأشبه بمهرجان أو كرنفال دولي تمهيداً لاستضافة بطولة العرب التي ستقام في الرابع من كانون الأول المقبل والتي من المؤمل أن تكون بطولة عراقية خالصة ومميزة بكل جوانبها"، مشيراً الى أن" العراق سيستضيف البطولة الآسيوية في العام المقبل والمقرر أن تقام في العراق ولكن تم إسنادها الى المملكة السعودية لعدم وجود أي جهة داعمة سواء وزارة الشباب أو اللجنة الأولمبية".