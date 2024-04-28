2024-04-28 14:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 34454، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة في السابع من أكتوبر. وأفاد بيان للوزارة بأن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة” وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين […]

ظهرت المقالة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34454 شهيدا أولاً على Eishan.