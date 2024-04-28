الهنداوي للثامنة: العراق بحاجة الى نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية

2024-04-28 15:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي الاحد ان العراق يواجه ازمة سكنية واضحة نتيجة تزايد السكان وعدم وجود مشاريع سكنية كبيرة تلبي الحاجة وتسد العجز الموجود في قطاع السكن. وقال الهنداوي لقناة الثامنة ان الحاجة تقدر في عموم العراق بثلاثة ملايين وحدة سكنية او دون ذلك، مضيفا ان العاصمة بغداد تحتل المركز الاول وهي بحاجة من 800 الف الى مليون وحدة سكنية، ومن ثم تاتي باقي المحافظات بحسب الكثافات السكانية، واقلها حاجة للوحدات السكنية هي المثنى باعتبارها هي اقل محافظة سكانا وتحتاج الى 200 او 250 الف وحدة سكنية. واوضح ان توزيع الاراضي لايعالج ازمة السكن وهذه التجرة تم