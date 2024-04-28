نيجيرفان بارزاني وفائق زيدان يؤكدان على أهمية التنسيق القضائي بين بغداد وكوردستان

2024-04-28 16:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، على أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية في العراق وإقليم كوردستان.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان".

ولفت إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول العملية السياسية وآخر التطورات في العراق بشكل عام، والجهود والمباحثات لحل القضايا بيت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان على أساس الدستور".

وبحث الجانبان، بحسب البيان "أهمية زيادة التعاون والتنسيق بين السلطة القضائية في العراق وإقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة في المجال القضائي لإقليم كوردستان للاستفادة من فرص وقدرات القضاء العراقي، مشددين على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار السياسي في البلاد".

وشكر نيجيرفان بارزاني، القاضي فائق زيدان على "جهوده ودوره الإيجابي في حل مشاكل البلاد".

كما جرى خلال اللقاء بحث استقلال القضاء وحماية حقوق كافة المكونات العراقية والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.