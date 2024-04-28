مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين ويرفع جلسته

2024-04-28 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعصوت مجلس النواب، اليوم الاحد، على ثلاثة قوانين بينها قانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية، فيما قرر رفع جلسته.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (٢٤) لسنة (۲۰۱۳)".وأضافت أن "المجلس صوت على مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات سمة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا".ولفت الى أنه "تم التصويت على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولي تعديل المادتين (١/٥٠) و (٥٦) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام ١٩٤٤ الموقعين في مونتريال (٢٠١٦)".