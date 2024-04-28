2024-04-28 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

صوت مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة (2013).

وافتتح رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أعمال الجلسة رقم (21)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، بحضور 172 نائباً.