رئيس الوزراء: الحكومة اتخذت عدة إجراءات وخطوات لتطوير القطاع الزراعي وإدخال الأساليب الحديثة

2024-04-28 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، ان الزراعة تشكل أولوية في البرنامج الحكومي، فيما اشار الى ان الحكومة قامت بعدة إجراءات وخطوات لتطوير القطاع الزراعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، في مقرّ إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة Vertical Future، المتخصصة بتكنولوجيا الزراعة والزراعة العمودية جيمي بوروز، وذلك على هامش مشاركة سيادته في المنتدى الاقتصادي العالمي".

وعبر السوداني "عن الرغبة في التعاون مع الشركة العالمية، ونقل التكنولوجيا في القطاع الزراعي إلى العراق، الذي يواجه تحديات التغير المناخي، ويعاني من شحة مائية كبيرة تسببت بزيادة مساحات التصحر لديه"، مبيناً أنّ "الزراعة تشكل أولوية في البرنامج الحكومي، وقامت الحكومة بعدة إجراءات وخطوات لتطوير القطاع الزراعي وإدخال الأساليب الحديثة في الزراعة والري، إلى جانب دعم الفلاحين والمزارعين والقطاع الخاص المعني بالزراعة، التي تمثل إحدى ركائز الاقتصاد العراقي".

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي للشركة "الاستعداد للتواجد في العراق، والتعاون في مجال دعم الزراعة العراقية بالتكنولوجيا الحديثة، واستغلال مساحات الأراضي المتوفرة للزراعة وزيادة إنتاجها".