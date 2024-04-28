بابل تعلن الشارقة المدينة الثقافية العالمية للعام 2024
2024-04-28 16:30:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلن رئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية علي الشلاه، اليوم الأحد، الشارقة المدينة الثقافية العالمية للعام 2024.
وقال الشلاه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة العليا لمهرجان بابل للثقافات العالمية الـ11، اختارت الشارقة الإماراتية المدينة الثقافية العالمية للعام 2024"، مبينا ان "التقرير تلي بحضور 5 آلاف متلق بالمسرح البابلي التاريخي".
وأضاف ان "بابل أولى المدن وسيدة الحضارات، فهي وحدها من يحق لها ان تحدد المدن المميزة ثقافيا وحضاريا"، لافتا الى ان "اللجنة العليا اختارت بين 8 مدن عالمية اثنان منها عربية، فقد اختارت بالإجماع الشارقة الإماراتية المدينة الثقافية العالمية لعام 2024".
وأعرب الشلاه عن أمله "لمدينة الشارقة وقيادتها دوام التألق والمواصلة".
أعلن رئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية علي الشلاه، اليوم الأحد، الشارقة المدينة الثقافية العالمية للعام 2024.
وقال الشلاه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة العليا لمهرجان بابل للثقافات العالمية الـ11، اختارت الشارقة الإماراتية المدينة الثقافية العالمية للعام 2024"، مبينا ان "التقرير تلي بحضور 5 آلاف متلق بالمسرح البابلي التاريخي".
وأضاف ان "بابل أولى المدن وسيدة الحضارات، فهي وحدها من يحق لها ان تحدد المدن المميزة ثقافيا وحضاريا"، لافتا الى ان "اللجنة العليا اختارت بين 8 مدن عالمية اثنان منها عربية، فقد اختارت بالإجماع الشارقة الإماراتية المدينة الثقافية العالمية لعام 2024".
وأعرب الشلاه عن أمله "لمدينة الشارقة وقيادتها دوام التألق والمواصلة".