بابل تعلن الشارقة المدينة الثقافية العالمية للعام 2024

2024-04-28 16:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن رئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية علي الشلاه، اليوم الأحد، الشارقة المدينة الثقافية العالمية للعام 2024.وقال الشلاه لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة العليا لمهرجان بابل للثقافات العالمية الـ11، اختارت الشارقة الإماراتية المدينة الثقافية العالمية للعام 2024"، مبينا ان "التقرير تلي بحضور 5 آلاف متلق بالمسرح البابلي التاريخي".وأضاف ان "بابل أولى المدن وسيدة الحضارات، فهي وحدها من يحق لها ان تحدد المدن المميزة ثقافيا وحضاريا"، لافتا الى ان "اللجنة العليا اختارت بين 8 مدن عالمية اثنان منها عربية، فقد اختارت بالإجماع الشارقة الإماراتية المدينة الثقافية العالمية لعام 2024".وأعرب الشلاه عن أمله "لمدينة الشارقة وقيادتها دوام التألق والمواصلة".