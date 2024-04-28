الاطاحة بمسؤول الشرطة الإسلامية في داعش بنينوى

2024-04-28 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني/ مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، القبض على ما يسمى "مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي" بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات دقيقة لشعبة الفرقة السادسة عشر التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع كتيبة استطلاع الفرقة ومن خلال متابعة ميدانية مستمرة بدأت من إحدى دول الجوار، بعد دخول الإرهابي إلى الأراضي العراقية، تم نصب كمين محكم له بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، إذ تم إلقاء القبض على هذا الإرهابي المدعو، ابو صكر، وهو مطلوب للقضاء العراقي وفق احكام المادة 4/ إرهاب".

واضافت، ان "الارهابي، كان يعمل بمنصب ما يسمى، مسؤول الشرطة الإسلامية في داعش الإرهابي، ويحمل معه وثائق تعريفية مزورة يتنقل بها منذ دخوله إلى الأراضي العراقية، وقد تم تسليمه إلى جهة الطلب أصولياً".